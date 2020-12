Het zal je maar gebeuren: op eerste kerstdag zonder sigaretten komen te zitten. Gelukkig is er altijd wel een pompstation langs de snelweg dat nog soelaas kan bieden. Maar daar moet je natuurlijk niet heenrijden met je trekker.

Bij politiebureau Groningen-West kwamen in de avond van eerste kerstdag meerdere meldingen binnen van een trekker die over de A28 bij Haren reed. Agenten besloten poolshoogte te nemen en kwamen inderdaad de bewuste trekker tegen. De bestuurder van het voertuig kreeg een stopteken en werd van de snelweg gehaald.

Onderweg om sigaretten te halen

De bestuurder verklaarde dat hij onderweg was om sigaretten te halen. Helaas voor hem is het verboden om met een landbouwvoertuig over de snelweg te rijden. Dat bleek overigens niet het enige vergrijp. “Behalve dat het niet toegestaan is om met een landbouwvoertuig over de autosnelweg te rijden was de bestuurder ook onder invloed van alcohol,” deelt de politie via Instagram.

Voor het rijden over de snelweg met een trekker en het rijden onder invloed is proces verbaal opgemaakt.

Beeld: Politiebureau Groningen-West