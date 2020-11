De politie trof woensdagochtend na een melding een zwaargewonde man aan in een woning aan de Boven Nieuwsstraat. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.

Wat is er gebeurd?

Over mogelijke daders kan de politie nog niks zeggen. Ook de identiteit van het slachtoffer is nog onduidelijk. “Wat we weten, is dat er vermoedelijk een conflict is ontstaan”, aldus de woordvoerder. “Wat er precies is gebeurd, onderzoeken we nog.” Naast de forensische opsporing en een rechercheteam, heeft de politie ook een droneteam ingezet.

De straat is vanwege het onderzoek al de hele dag afgezet. De woning waar de man is gevonden, wordt nog steeds onderzocht. Eerder op de dag heeft de politie buurtonderzoek gedaan. “Daarnaast vragen we mensen die iets gehoord of gezien hebben die woensdag of die andere informatie hebben om zich te melden bij ons”, aldus de politie.

