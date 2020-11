Dode gevonden na mogelijk conflict in woning Kampen, politie doet onderzoek

In Kampen is woensdagochtend een dodelijk gewond slachtoffer gevonden. De hulpdiensten hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten, meldt de politie.

We kregen vandaag rond half 9 een melding over de Boven Nieuwstraat in Kampen. We troffen daar een gewond persoon die we hebben gereanimeerd, maar het slachtoffer heeft het helaas niet overleefd. We onderzoeken nu wat er gebeurd is. Meer informatie volgt

De hulpdiensten werden rond 08.30 uur gewaarschuwd over een incident in de Boven Nieuwstraat in Kampen. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Over een mogelijke dader of daders is nog niets bekend. Ook de identiteit van het slachtoffer is nog onduidelijk.

Conflict

Een wijkagent schrijft op Twitter dat de politie op zoek is naar getuigen naar aanleiding van een conflict dat woensdagochtend in de straat zou hebben plaatsgevonden. Iedereen die iets gehoord of gezien heeft, wordt opgeroepen zich te melden bij de politie via telefoonnummer 0900-8844.

Politie Kampen zoekt getuigen naar aanleiding van een conflict wat vanmorgen heeft plaats gevonden tussen 08:00 en 09:00 uur aan de Boven Nieuwstraat in Kampen. Graag reacties via 0900-8844

