Politie beëindigt meerdere illegale feesten met honderden bezoekers

De politie heeft het afgelopen zaterdagnacht druk gehad met illegale feesten in onder andere Amsterdam, Amstelveen en Prinsenbeek. Zeker zes feestjes werden door de politie vannacht beëindigd.

Op de twee feestjes in Amsterdam en Amstelveen waren er meer dan 500 bezoekers aanwezig. Zo trof de politie om 02.00 uur ‘s nachts een groot feest aan bij het Amsterdamse Bos, onder een viaduct. Na een oproep van de politie aan de feestgangers om te vertrekken, keerde iedereen huiswaarts. Er werden dan ook geen boetes uitgedeeld.

Drank en lege lachgasballonnen

Er was een hele hoop troep op de grond te vinden na afloop van het feest. Flesjes drank en gebruikte lachgasballonnen lagen overal op de grond. De politie riep meteen op om het terrein te verlaten, want anders zouden er boetes worden uitgedeeld. Hier werd direct gehoor aan gegeven.

Vanacht moest de politie weer een eind maken aan illegale feestjes in het #AmsterdamseBos. Vanochtend veel troep en lege lachgasballonnen. Gemeente roept jongeren op hun troep op te ruimen en gaat met politie in gesprek over hoe illegale feestjes te stoppen. pic.twitter.com/DwwJP2sBb6 — Gemeente Amstelveen (@Gem_Amstelveen) July 12, 2020

Lees ook: Verdwaalde feestbeesten leiden agenten naar illegale party in Zaandam

Ongehoorzaam

Ook in Amsterdam-Noord was het vannacht raak. Vier illegale feestjes waren daar aan de gang. Het grootste feest trok ruim 600 bezoekers.

Bezoekers werd verzocht om huiswaarts te gaan, al ging dat soms wat moeilijk, schrijven wijkagenten op Facebook. “De meeste feestgangers vatten het goed op, sommigen vonden het nodig de discussie aan te gaan. Het is soms lastig om netjes te blijven als een grote groep maling heeft gekregen aan de corona regels.”

In het Brabantse Prinsenbeek vierden 250 aanwezigen feest. Toen de politie hier lucht van kreeg was iedereen binnen een kwartier vertrokken. Ook hier was veel afval te vinden na afloop.

Foto: Marechaussee Schiphol