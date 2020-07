Verdwaalde feestbeesten leiden agenten naar illegale party in Zaandam

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een eind gemaakt aan een illegaal feest in een pand aan de Ringweg in Zaandam. Agenten kwamen het feest per toeval op het spoor, nadat ze feestgangers troffen die de locatie van de party niet konden vinden.

Het groepje viel op omdat ze op de Kanaalkade liep, een weg waar voetgangers helemaal niet zijn toegestaan. De politieagenten spraken de voetgangers aan, waarna al snel duidelijk werd dat ze op zoek waren naar een illegaal feest.

Politie hielp een handje

De politie toonde zich de beroerdste niet en zocht mee. Met succes, het feestje werd gevonden én beëindigd, mede omdat de locatie onveilig bleek vanwege slechte in- en uitgangen. Er waren zo’n zestig mensen aanwezig op het feest. Diverse spullen, waaronder een aggregaat en dj-gear, werden in beslag genomen.

De politie heeft een 20-jarige vrouw uit Assendelft aangehouden wegens handel in drugs. Er wordt onderzocht wie de organisator van het illegale feest was.

Beeld: Unsplash