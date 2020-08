Politici verbijsterd over 'aanslagfantasieën' Lange Frans

Verschillende politici hebben donderdag verbijsterd gereageerd op uitspraken van rapper Lange Frans en ‘graancirkelspecialist’ Janet Ossebaard. In een woensdag verschenen aflevering van de podcast die Lange Frans presenteert, fantaseren de twee openlijk over een aanslag op onder meer premier Mark Rutte.

“Deze dagdromen van Lange Frans en mevrouw Ossenbaard zijn doodeng”, schrijft Gert-Jan Segers (CU) op Twitter.

Deze dagdromen van Lange Frans en mevrouw Ossenbaard zijn doodeng.. En een waarschuwing voor iedereen die hier met haat en complottheorieën alle dagen wind aan het zaaien is. Want op een dag kun je een vreselijke storm oogsten waar je dan medeverantwoordelijk voor bent. https://t.co/yG1YAQn4e9 — Gert-Jan Segers (@gertjansegers) August 6, 2020

“Dit gesprek is een bizarre en gevaarlijke (en strafbare?) fantasie van Lange Frans en Ossenbaard”, reageert ook Pieter Omtzigt (CDA).

Je wil Rutte niet in onze democratie? Prima, dan richt je een eigen partij op of je stemt op een bestaande andere partij in 2021.

Dit gesprek is een bizarre en gevaarlijke (en strafbare?) fantasie van Lange Frans en Ossenbaard

Woorden doen ertoe.https://t.co/6ErwGf4dTz — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) August 6, 2020

In het clipje, dat massaal wordt gedeeld op Twitter, somt Ossenbaard het lijstje publieke figuren op die volgens haar gaan ‘vallen’: “Mark Rutte, Geert Wilders, het koningshuis, allemaal”. Waarop Lange Frans reageert: “En moeten we dat zelf doen, of gaat er hulp komen?”

Schietkunsten toereikend

“Wij kunnen dit niet alleen”, antwoordt Ossebaard. “Wat moeten we doen? Die man doodschieten? Ik ga het niet doen, ik wil graag mijn karma schoon houden.” Volgens de rapper zijn zijn schietkunsten toereikend, maar “het is alleen dat mijn hoofd zegt van wacht even, ik hou van mijn nachtrust.”

De verwijzing naar zijn schietkunst is opmerkelijk. De vrouw van Lange Frans werd in 2011 veroordeeld voor verboden wapenbezit. Ze was met een vuurwapen en munitie gearresteerd bij het huis van Baas B, met wie haar man ooit een duo vormde en met wie hij een zakelijk conflict had.

Lange Frans heeft inmiddels zelf ook gereageerd op de ophef die zijn podcast veroorzaakte:

PERSBERICHT LANGE FRANS pic.twitter.com/sfxDut24Ud — Lange Frans (@langefrans) August 6, 2020

