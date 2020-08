Ophef over uitspraken podcast Lange Frans: 'Het hele Torentje platleggen'

Op social media is veel ophef ontstaan over de podcast van rapper Lange Frans waarin hij en zijn gast Janet Ossebaard een paar opmerkelijke uitspraken doen. In een van deze uitspraken lijken ze te fantaseren over een aanslag op het Torentje van premier Mark Rutte.

Lange Frans behandelt in zijn terugkerende podcast verschillende onconventionele opvattingen. In de bijna anderhalf uur durende podcast van woensdag is te horen hoe hij het met ‘graancirkelexpert’ Ossebaard over onder andere kinderhandel en de Cabal heeft. Ook de Nederlandse politiek passeert kort de revue.

In het op Twitter gedeelde fragment is te horen hoe Ossebaard en de rapper lijken te fantaseren over een aanslag op premier Rutte. “Wat moeten we doen, die man doodschieten? Ik wil graag mijn karma schoon houden”. Waarop Lange Frans zegt: “Ik kan goed schieten, het is niet dat ik zou missen. Maar mijn hoofd zegt, ik hou van die nachtrust.”

‘Doodeng’

Verschillende politici laten naar aanleiding van dit fragment van zich horen. Zo schrijft Gert Jan Segers van de ChristenUnie over de uitspraken: “Deze dagdromen van Lange Frans en mevrouw Ossenbaard zijn doodeng.” CDA-politicus Pieter Omtzigt stelt een democratische beslissing voor en vraagt zich af of de uitspraken niet strafbaar zijn. (Lees verder onder tweets)

Deze dagdromen van Lange Frans en mevrouw Ossenbaard zijn doodeng.. En een waarschuwing voor iedereen die hier met haat en complottheorieën alle dagen wind aan het zaaien is. Want op een dag kun je een vreselijke storm oogsten waar je dan medeverantwoordelijk voor bent. https://t.co/yG1YAQn4e9 — Gert-Jan Segers (@gertjansegers) August 6, 2020

Je wil Rutte niet in onze democratie? Prima, dan richt je een eigen partij op of je stemt op een bestaande andere partij in 2021.

Dit gesprek is een bizarre en gevaarlijke (en strafbare?) fantasie van Lange Frans en Ossenbaard

Woorden doen ertoe.https://t.co/6ErwGf4dTz — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) August 6, 2020

Opruiing

Volgens advocaat Sébas Diekstra, gespecialiseerd in strafzaken, is het vooral de juridische vraag of er sprake is van opruiing. “Dus het aanzetten tot geweld tegen personen. Daarbij komt ook nog de vraag of deze uitlatingen – hoe bizar ook – nog binnen de grenzen van de vrijheid van meningsuiting vallen.”

Strafrechtadvocaat Brian de Pree denkt dat de uitspraken niet concreet genoeg zijn voor een strafbaar feit. “Het is geen concrete uitlokking tot het doden van iemand”, legt hij uit. “Het is meer het bespreken van een bestaanbare theoretische mogelijkheid. Er wordt niet toegevoegd dat ook daadwerkelijk iemand dat moet gaan doen.”

Vervolging

“De uitlatingen zouden in ieder geval voldoende aanleiding moeten geven voor het Openbaar Ministerie om een oriënterend onderzoek te starten”, aldus Diekstra. Het Openbaar Ministerie laat desgevraagd weten pas onderzoek te kunnen doen als er aangifte gedaan wordt.