Pieter (19) en zijn wagen zijn de schrik van elke eikenprocessierups

De 19-jarige Pieter van Middelaar uit Bunschoten wilde niet bij de pakken neer zitten toen hij vorig jaar op Frans zakte voor zijn examen. Zijn doel: een eigen onderneming. En dat is gelukt. Sinds een maand bestrijdt de scholier met een speciale wagen van ‘s ochtends tot ‘s avonds de eikenprocessierups.

Na de teleurstelling over zijn examen, begon hij keihard te werken. Hij startte een een bedrijf gespecialiseerd in het opknappen van tuinen en verkoop en verhuur van kunststof rijplaten. Met het geld dat hij daarmee bij elkaar sprokkelde kon hij zijn eikenprocessiewagen bekostigen.

Het grote voordeel van zijn speciale wagen is dat Pieter al het werk vanuit zijn cabine kan doen. “Ik ga echt niet in zo’n wit pak de boom in. Nog een bijkomend voordeel is dat ik dit werk helemaal alleen kan doen en niet op een hoogwerker moet”, zegt de scholier. Een lange buis zuigt de rupsen op en verzamelt ze in een bak achterop de machine. Die heeft een speciale filter die de haartjes tegenhoudt.

Goede zaken

De wagen is bijzonder in Nederland. Er zijn er maar een paar van verkocht. De zaken voor de jonge ondernemer gaan goed. Overdag werkt hij voor de provincie Flevoland als rupsenbestrijder, ‘s avonds doet hij nog klussen bij particulieren. Over de toekomst is hij duidelijk. “Eerst zijn Frans examen halen, daarna zijn bedrijf uitbreiden.”