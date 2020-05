Bomen 'inpakken' in strijd tegen de eikenprocessierups? 'Doe het alsjeblieft niet'

Nu het langzaam maar zeker weer warmer wordt is de eikenprocessierups weer aantocht. De kriebelbeestjes kunnen bij contact met mensen tot ernstige klachten kunnen leiden. Daarom worden op sommige plaatsen nu al preventieve maatregelen getroffen. Dit om de overlast dit jaar zoveel mogelijk te beperken. In bosrijke gebieden pakken mensen de bomen in, maar volgens hovenier Roel Timmerman uit Dieverburg werkt dat juist averechts.

De eikenprocessierups ontwikkelt zich in fases. “Ze zijn nu in fase 3-4. Dan gaan ze in een keer vervellen en dan later, in begin juni, kruipen ze bij elkaar en gaan ze verpoppen”, legt Timmerman uit. “Dan begint de ellende.” De rupsen zijn op het blote oog moeilijk te zien. “Het enige waaraan wij het kunnen zien is de vraatschade aan de boom.”

Plastic folie

In de strijd tegen de eikenprocessierups worden bomen nog regelmatig ingepakt met plastic folie. “De mensen denken dat die rups van beneden naar boven gaat en door de folie wordt tegengehouden.” Een misvatting, aldus Timmerman. “De rups zit bovenin de boom en die vermaakt zich daar prima, er is genoeg te eten, dus die zal er ook lekker blijven.”

Toch gaat de rups op een zeker moment wel naar beneden om een nest te vormen. “Dan kan het zijn dat hij achter het plastic gaat zitten. Dat is een mooi en veilig onderkomen voor de rups”, vertelt Timmerman. En juist dat zorgt weer voor extra overlast. “Dat is voor ons alleen maar lastig, want wij als bestrijder moeten dat erachter weghalen. Dan snijden wij het folie weg en dan komen er heel veel brandharen vrij.” Timmerman roept mensen dan ook op geen folie om de bomen te doen. “Doe het alsjeblieft niet.”

Lees ook: De eikenprocessierups is terug: eerste kriebelharen volgende week al

Het preventief bespuiten van bomen en het wegzuigen van (oude) nesten zijn volgens de hovenier de enige effectieve manieren om de rups te bestrijden. Dat gebeurt sinds april dan ook al volop. “De bomen worden behandeld met een biologisch middel om de rupsen te doden.” De methode werkt voor een groot deel van de rupsen. “Wij hopen dat dat 60-70 procent dan dood is.