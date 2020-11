Persoon zwaargewond geraakt in Den Haag na schoten van politie

De politie heeft dinsdagmiddag een verdachte neergeschoten in de Carelshavenstraat in Den Haag. De man raakte hierbij ernstig gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd.

Schoten

Het OM bevestigt dat de man gewond raakte nadat de politie schoten loste. Het gebied is afgezet met zwarte hekken en de Rijksrecherche doet momenteel onderzoek naar wat er is gebeurd. Dat is gebruikelijk bij incidenten waar door de politie is geschoten.

Er kwam ook een traumahelikopter ter plaatse. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Later meer informatie…

Bij een incident op de Carelshavenstraat in Den Haag heeft de politie vanmiddag schoten gelost. Daarbij is een persoon ernstig gewond geraakt. De Rijksrecherche doet onderzoek naar wat er is gebeurd. — OM Den Haag (@OM_DenHaag) November 17, 2020

Beeld: Regio15