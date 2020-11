Honderden boeren in Den Haag voor trekkerdefilé, weg afgesloten

Honderden boeren hebben zich dinsdagochtend al verzameld bij de Benoordenhoutseweg in Den Haag. Ze protesteren tegen de komst van de Omgevingswet, die volgens boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) gevolgen heeft voor natuur- of milieuvergunningen.

De Omgevingswet moet ervoor zorgen dat wetten met de betrekking op bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur gemoderniseerd en gebundeld worden. De invoering van deze veelomvattende en complexe wet was gepland voor 2021, maar is uitgesteld tot januari 2022.

Boeren vrezen

De boeren die vandaag protesteren vrezen dat huidige vergunningen van boeren op termijn zullen verdwijnen door de Omgevingswet. Ook het feit dat provincies meer inspraak krijgen over natuur- en milieuvergunningen, spreekt de boeren niet aan.

Een van de boeren die er dinsdagochtend mee protesteert is Roel van Leeuwen. Volgens hem kunnen de gevolgen van de Omgevingswet desastreus zijn voor boeren. “Ze willen de Natura 2000-gebieden ontlasten. Daarom moeten boerderijen in een straal van 10 kilometer bij een Natura 2000-gebied verdwijnen. Dat kan nu niet, maar als deze wet er komt geeft het provincies de ruimte om boeren daar weg te halen.”

Uit onder meer Limburg, Groningen, Noord-Brabant, Noord-Holland en de Achterhoek waren maandagavond en in de macht van maandag op dinsdag al vele tientallen boeren onderweg, zo zei Mark van den Oever van de boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) maandagavond. Gedurende de nacht was dat ook te zien op sociale media.

Brief voor de koning

Boerenactiegroep Farmers Defence Force houdt ook een trekkerdefilé langs paleis Huis ten Bosch. De actiegroep heeft daarvoor volgens bestuurslid Sieta van Keimpema toestemming van de gemeente Den Haag en de politie. Deze instanties besloten maandag dat een urenlange demonstratie met trekkers voor de deuren van het koninklijk paleis dinsdagmorgen niet is toegestaan.

De boeren willen een brandbrief aanbieden aan koning Willem-Alexander. Een kleine delegatie mag daarvoor naar het Kabinet van de Koning, bij de Hofvijver.

Koning Willem-Alexander kan de boeren niet helpen, omdat hij niet in staat is de wetgeving te veranderen. Het vertrouwen in de politiek is bij hen echter zo erg gedaald, dat ze nu bij de koning aankloppen. “We willen dat de koning ons helpt, omdat dit niet een eerlijk speelveld is. Ook het ruimtegebrek van boeren die moeten verkleinen speelt een rol. Bijvoorbeeld voor de bouw van miljoenen woningen. Er is te veel druk op het buitengebied nu”, vertelt Van Leeuwen.

Vertraging en gesloten wegen

In de middag trekken de boeren naar het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) in Leidschendam. Daar zullen ze een keurmerk overhandigen aan een afvaardiging van het CBL. Dit moet ervoor zorgen dat boeren meer geld verdienen aan de verkoop van producten.

Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten alert te zijn op mogelijke landbouwvoertuigen en raadt aan indien nodig de rijstijl aan te passen. De Benoordenhoutseweg in Den Haag is in beide richtingen dicht in verband met de demonstratie, meldt Rijkswaterstaat.

Redactie/ANP