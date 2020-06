Rutte: 'Zwarte Piet is een traditie, absoluut niet racistisch'

Volgens premier Mark Rutte is Zwarte Piet niet racistisch. Wel zegt hij te realiseren dat er mensen zijn die er pijn van ondervinden. Dat zei hij tijdens een persconferentie na afloop van de wekelijkse ministerraad vrijdag.

“Het is een volksfeest. Iemand die Zwarte Piet mooi vindt en daar ook aan vast wil houden, is geen racist”, aldus Rutte tijdens de persconferentie. “Dat is de verfijning in de discussie, de precisie die we moeten aanbrengen. Als we zeggen dat iemand pijn ondervindt van een bepaald symbool, is het daarmee niet een racistisch symbool.”

“Als iets bij een kinderfeest aanleiding geeft tot veel bezwaarde gevoelens”, gaat hij verder, “dan zou ik het helemaal niet erg vinden als de samenleving geleidelijk aan van dat symbool afscheid neemt.”

Ongelooflijk gediscrimineerd

Donderdag stelde de minister-president in de Tweede Kamer tot inkeer te zijn gekomen doordat hij mensen ontmoette “met een donkere huidskleur, met kinderen, die zeiden: ik voel me ongelooflijk gediscrimineerd omdat die Piet zwart is.”