Paspoortcontrole op Schiphol achter balies gaat in de toekomst verdwijnen

De paspoortcontrole op Schiphol door marechaussees achter balies gaat verdwijnen. Dat bevestigt een woordvoerder van Koninklijke Marechaussee, naar aanleiding van het interview met luitenant-generaal Hans Leijtens, in De Telegraaf.

Volgens de commandant worden reizigers in de nabije toekomst ‘op afstand’ gecontroleerd worden. Hierdoor hoef je dan niet meer in de rij te gaan staan om je paspoort te laten zien.

“Het is nog toekomstmuziek, maar op den duur zal de paspoortcontrole verdwijnen en zullen onze mensen niet meer achter de bekende balies zitten. Je komt Schiphol binnen via een gang waarin je met technische hulpmiddelen wordt gecontroleerd zonder dat je hoeft te stoppen of je paspoort te laten zien.”

Invoering hangt af van ontwikkeling techniek

Leijtens zegt dat het nog niet duidelijk is wanneer dit precies gaat gebeuren. ”Daar kan ik nog geen datum aan hangen. Die hangt af van hoe snel de techniek zich ontwikkelt en de regels die moeten worden aangepast om het mogelijk te maken zijn veranderd. Maar de neuzen staan allemaal in dezelfde richting’, vertelt Leijtens verder. Niet alleen bij de Marechaussee maar ook bij Schiphol en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Commandant van de Koninklijke Marechaussee @lgenLeijtens meldt in de media dat bewaking aan de grens ‘slimmer’wordt. Zo wordt gewerkt aan een slimme, vloeiende paspoortcontrole. Informatiegestuurd optreden, innovatie en kwaliteit zijn daarbij belangrijke voorwaarden. pic.twitter.com/1caoXSOYLU — Koninklijke Marechaussee (@Marechaussee) July 23, 2020

”Je ziet nu al dat een deel van de paspoortcontroles is overgenomen door scanners. Dat proces zet verder door. Wij lopen op deze ontwikkelingen vooruit door bij de inzet van onze mensen meer te kijken naar specifieke individuen en routes. Neem bijvoorbeeld Syrische migranten die vanuit Griekenland via Madrid naar ons land komen met een vals Roemeens reisdocument. Als je die ontwikkeling signaleert, kan je extra aan de gate controleren om de trend te keren.”