Pas 1 dag warm en nu al honden bevrijd uit bloedhete auto

De zomer is nog niet begonnen of het gaat alweer mis. De politie heeft in Waalwijk twee honden uit een bloedhete auto moeten bevrijden.

Dat deden agenten door twee autoruiten in te slaan, schrijft de politie op Facebook. De twee honden zaten al “enige tijd” in de volle zon in de auto. “De temperatuur in de auto werd gemeten op 47.7 graden Celsius.”

Proces-verbaal

De eigenaar van de honden werd al snel opgespoord. Tegen hem is een proces-verbaal opgemaakt.

Dit weekeinde wordt het erg heet, de temperaturen lopen op tot 29 graden. Dat belooft voor honden met achteloze baasjes dus een heel onprettig weekend te worden…