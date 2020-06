Het wordt heet dit weekend: zo houd jij je huis koel

Ramen open in de ochtend, dicht in de middag

Als het vroeg in de ochtend nog koel is kun je de ramen het beste openzetten. Als de temperatuur de loop van de ochtend stijgt, doe je de ramen weer dicht. Daarnaast kun je het beste de gordijnen dicht houden, zodat de zon niet naar binnen kan schijnen. In de avond, als het weer afkoelt, zet je de ramen weer open en kan de warme lucht wegwaaien.

Beneden koel, boven warm

Warmte stijgt op naar boven. Dat betekent dat het boven in huis warmer is dan beneden. Het beste is dan ook om beneden te gaan zitten. Mocht je slaapkamer boven zijn en wordt het je te warm, dan kun je kijken of je je bed naar beneden kunt verplaatsen.

Verminder elektriciteitsverbruik

Elektrische apparaten die warmte afstralen zorgen voor een hogere temperatuur in huis. Ben je overdag weg? Zet dan de lampen uit en haal je televisie, computer en andere elektronische apparaten uit het stopcontact. Ook op stand-by stralen ze warmte af.

Hoe een ventilator kan helpen

Een ventilator koelt de lucht niet daadwerkelijk af, maar geeft wel dat gevoel. Omdat stilstaande lucht warm wordt en lucht die beweegt afkoelt. Wat kan helpen is een koelelement voor de ventilator zetten. Dit kan bijvoorbeeld een koel flesje water zijn of een zak met ijsblokjes. De lucht die de ventilator verspreidt wordt daardoor nog koeler.