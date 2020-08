Een op de drie Nederlanders geeft extra geld uit nu ze thuiswerken, dat blijkt uit onderzoek onder ruim 6100 deelnemers van het Hart van Nederland-panel. Vooralsnog draaien de meeste mensen zelf op voor die extra gemaakte kosten. Bijna de helft van het panel vindt dat dat moet veranderen; de kosten zouden door de werkgever betaald moeten worden.

“Elektriciteit, straks als het kouder wordt de verwarming die aan gaat, de koffie, de thee.” Het is slechts een klein deel van de extra kosten die Natascha van Engeldorp maakt nu ze thuis werkt. “Normaal heb ik het bij de werkgever, maar dat moet ik nu allemaal zelf aanschaffen.”

En dat kan behoorlijk in de papieren lopen. “Ik kom dan op ongeveer 50 euro per maand”, zegt Natascha. Ze vindt dat een werkgever daar in principe voor moet opdraaien. “Het zijn kosten die ik normaal gesproken niet zou maken.” Daar komt nog bij dat Natascha een alleenstaande moeder is. “Het is gewoon veel geld voor mij.”

Zelf aanschaffen

“Ik had geen bureau, dus ik heb zelf een bureau moeten aanschaffen. Ik had geen werkruimte, dus ik heb zelf een werkruimte moeten maken. Er komt best wel wat bij kijken. En ik moet voor de kosten opdraaien. Er wordt maar gewoon vanuit gegaan dat je zomaar aan het werk kan thuis.”

Volgens Natascha, en een groot deel van het Hart van Nederland-panel, moeten werkgevers meer doen om werknemers tegemoet te komen. “De werkgever had moeten bellen naar de werknemers met de vraag: ‘Hoe zit je in je thuissituatie? Heb je überhaupt een werkplek? Wat heb je nodig om een werkplek te creëren?'”

Vakbond FNV vindt dat werkgevers hun werknemers moeten compenseren voor extra kosten die ze maken wanneer ze thuiswerken. De vakbond wil dan ook met werkgevers gaan onderhandelen over een thuiswerkregeling. In zo’n regeling moet volgens FNV naast een vergoeding ook facilitering in materiaal en recht op thuiswerken worden vastgelegd.