FNV: werkgever moet werknemer compenseren voor thuiswerken

Werkgevers moeten hun werknemers gaan compenseren voor de extra kosten die ze maken wanneer ze thuiswerken. Dat vindt vakbond FNV, die met werkgevers wil onderhandelen over een thuiswerkregeling. Volgens de vakbond zou uit onderzoek onder ruim 9400 leden blijken dat meer dan 80 procent van de ondervraagden zo’n regeling ziet zitten.

In een thuiswerkregeling horen volgens FNV naast een vergoeding ook facilitering in materiaal en het recht op thuiswerken te worden vastgelegd. Ook worden daarin afspraken gemaakt over het recht om juist wel op kantoor te werken.

‘Werk en privé lopen door elkaar’

Twee van de drie thuiswerkers gaven aan prettig te kunnen thuiswerken. Bijna driekwart van de ondervraagden wil in de toekomst graag afwisselend thuis en op kantoor werken.

Als voordeel van thuiswerken noemde ruim 70 procent het ontbreken van reistijd. Ook betere concentratie en een hogere productiviteit werden door bijna 40 procent van de ondervraagden genoemd. Het meest genoemde nadeel van thuiswerken, door twee op de drie aangegeven, is het gebrek aan collega’s en sociale interactie. Ook vindt 40 procent van de ondervraagden het nadelig dat ze minder bewegen. Bij een kwart lopen werk en privé te veel door elkaar.

Lees ook: Minder uitstoot CO2 en stikstof door thuiswerken: ‘Grote groene sprongen voorwaarts’

Kosten: 2 euro per dag

Werkgevers besparen op kosten wanneer werknemers niet op kantoor komen. Zo hoeven ze minder uit te geven aan reiskostenvergoedingen, schoonmaakkosten en elektriciteit.

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) becijferde eerder dat het een werknemer gemiddeld 2 euro per dag kost om thuis te werken. Het gaat dan om uitgaven aan extra verbruik van elektriciteit, water en gas. Maar het Nibud rekende ook kopjes koffie, wc-papier en de afschrijving op het bureau en stoel mee.

Lees ook: ‘Veel werknemers ervaren druk om toch naar het werk te komen, ondanks coronapandemie’

Kitty Jong, vicevoorzitter van FNV, vindt dat het hard nodig is dat er nieuwe afspraken worden gemaakt. “Het kan niet zo zijn dat de kosten die de werkgever uitspaart nu deels voor de rekening van de werknemer komen.”

ANP