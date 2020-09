Overvallers bedreigen 11-jarig meisje met vuurwapen in Rotterdam

Twee mannen in Rotterdam hebben donderdagavond bij een woningoverval een 11-jarig meisje met een vuurwapen bedreigd.

Rond 22.30 belden de verdachten aan bij een woning aan Dr. de Visserstraat in Rotterdam-Noord. Ze deden alsof ze een pakketje kwamen bezorgen. Toen het kind de deur opende, lieten ze het vuurwapen zien en werd ze opzij geduwd.

De mannen doorzochten het huis op waardevolle spullen. Ze namen verschillende dingen mee, waaronder een tv. De moeder kon ondertussen met haar twee kinderen naar buiten vluchten.

Signalement

De politie is op zoek naar getuigen om de ‘gewetenloze daders’ te kunnen oppakken. Eén van de verdachten is donkergetint. Hij had krulletjes en droeg een blauw trainingspak. Zijn handlanger was lichtgetint, niet al te lang en droeg een grijs trainingspak van Nike. Ze hadden allebei een capuchon op, en droegen een mondkapje.