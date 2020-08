Een 33-jarige man is in Rotterdam gewond geraakt bij een woningoverval. Hij was zondagavond rond 23:30 uur alleen in zijn huis op de Spaansebocht toen een aantal mannen de woning binnenkwam. Ze hadden een vuurwapen bij zich.

Het slachtoffer werd daarmee bedreigd en geslagen. De daders gingen er vervolgens met een nog onbekende buit vandoor. De 33-jarige man zette zelf nog de achtervolging in, maar de daders wisten te ontkomen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Getuigen gezocht

De politie doet onderzoek in de woning en vraagt mensen die mogelijk meer weten of camerabeelden hebben, zich te melden.