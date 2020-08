De zomerstormen van afgelopen weekend hebben op veel plaatsen voor veel overlast gezorgd. Ook op vakantiepark Het Lierderholt op de Veluwe ging het flink los: complete weggetjes werden kapot geregend en het water kwam op sommige plekken bij mensen tot aan hun middel.

“In de bijna zeventig jaar dat onze familie Het Lierderholt exploiteert is zoiets nog nooit voorgekomen”, aldus eigenaar Bjorn Willemsen. Op foto’s is te zien dat grote delen van het park blank staan en dat het water op sommige plekken wel een meter diep was.

“We werden plots een hoop regen cadeau gedaan”, vertelt Willemsen na de storm van afgelopen weekend aan Hart van Nederland. “We liggen op een helling en al het water kwam onderaan bij elkaar.”

‘Excuses voor de overlast’

Gelukkig raakte er niemand gewond tijdens het zomerse noodweer, maar de materiële schade aan het vakantiepark is enorm. Zo zitten er grote scheuren in een paar wegen. Ook overstroomden de wc’s volledig over door de stortvloed aan regenwater.

“De komende dagen zal het terrein er niet zo bijliggen als u van ons gewend bent”, verontschuldigt Willemsen zich. “Maar wij doen onze uiterste best om dit zo snel mogelijk te herstellen”, verzekert hij. De eigenaar biedt tot slot “zijn excuses voor de overlast”.

Bomen op auto’s

Ook in andere delen van het land worden de wonden gelikt van het noodweer. Zo moest de Almeerse brandweer maandagochtend uitrukken naar naturistencamping Chamavi. Door de storm waren er bomen op twee auto’s gevallen. Niemand zat op dat moment in de wagens, maar de schade was groot, zegt een woordvoerder van de camping tegen Hart van Nederland.

Anders was dat op de Oude Liesboslaan in Breda. Daar kwam zondagavond een boom op een voorbijrijdende auto terecht. “Er zat een jong gezin in”, vertelt een buurtbewoner aan Hart van Nederland. De klap zorgde ervoor dat er over de hele weg takken verspreid lagen.

De inzittenden bleven wonderbaarlijk genoeg ongedeerd, maar hun wagen kon niet meer verder rijden. “Uiteindelijk moest een berger eraan te pas komen om de auto weg te brengen”, vervolgt de buurtbewoner.

