'Voorkom grote problemen in het ov en geef personeel voorrang bij coronatest'

Met het griepseizoen voor de deur en de huidige coronacrisis is het billenknijpen geblazen voor chauffeurs in het openbaar vervoer. Bij een kuchje of een paar keer niezen moet ze zich officieel laten testen en tot die tijd mogen ze geen voertuig meer besturen.

Brancheorganisatie OV-NL, die alle Nederlandse vervoerders vertegenwoordigt, voorziet dan ook grote problemen voor komende winter, zegt voorzitter Pedro Peters bij Hart van Nederland. Want als er veel bestuurders uitvallen en thuis zitten in afwachting van een coronatest: hoe wordt het openbaar vervoer dan draaiende gehouden?

Te weinig personeel?

Peters wil daarom dat het ov-personeel de komende tijd voorrang krijgt bij het krijgen van een coronatest. Het griepseizoen komt er weer aan en de eerste verschijnselen van griep en corona lijken enorm op elkaar. De kans is dus heel groot dat de wachttijden voor zowel de afname als de testuitslag toenemen.

En een week of langer thuis op de bank wachten op de uitslag, dát kan het ov zich niet veroorloven. “Dan zien wij het gebeuren dat wij te weinig mensen zullen hebben om de bus of trein te rijden op bepaalde momenten”, waarschuwt Peters. De oplossing volgens hem: maak werken in het ov weer een cruciaal beroep en geef ze voorrang bij een coronatest.

Cruciaal beroep

Een ander op de loer liggend probleem: de corona-app, waarmee iedereen die in contact is geweest met iemand die corona bleek te hebben, wordt opgeroepen om zich te laten testen. Die app bepaalt via bluetooth wie er de afgelopen tijd bij de coronapatiënt in de buurt is geweest.

Laat de kans nou zeer groot zijn dat dát in ieder geval geldt voor ov-personeel. In melder-app wordt namelijk geen rekening gehouden met het feit dat het personeel beschermd wordt door spatschermen en de mondkapjes die iedereen moet dragen.

Straks zitten werknemers om de haverklap thuis in afwachting van een test én de uitslag, vreest Peters. Het devies moet volgens de voorzitter dan ook moeten zijn: “Geef ov-personeel met voorrang een coronatest, maar als je geen klachten hebt, niet thuisblijven! Tijdens het wachten op uitslag, gewoon aan het werk.”

‘Bussen gaan uitvallen’

Buschauffeur Martin Moraal is het daar roerend mee eens, anders ligt straks het hele land op zijn kont, vreest hij. “Een week moeten wachten op de uitslag, dat is voor de planners heel lastig en dan gaan er bussen uitvallen. Nét als het aantal passagiers weer stijgt.”, zegt hij.

“Vergeet niet dat de mensen die met de bus meegaan, vooral zij die ‘s ochtends en ‘s middags reizen, vaak vitale beroepen hebben”, weet de chauffeur. “En kinderen die naar school moeten. Ik denk dat het heel belangrijk is dat ook chauffeurs heel snel getest worden.”