Ouderen met zware dementie fleuren op door speciale 'dementietrein'

In Zorgcentrum D’n Horstgraaf in Venlo zitten ouderen die in een vergevorderd stadium van dementie verkeren. Emoties aflezen van deze mensen is lastig, maar daar heeft het tehuis wat op bedacht. De ouderen kunnen een treinreis maken in het gebouw. En daar leven sommige bewoners helemaal van op.

Door het verpleeghuis rijdt niet een echte trein, zoals je misschien zou verwachten. Een architect heeft er met behulp van NS een treincoupé nagebouwd. Die lijkt in alles op de trein die de ouderen kennen: de stoelen, het afvalbakje en zelfs de noodrem.

Ouderen leven op

Om het allemaal nog echter te laten lijken, zit in het raampje van de coupé een televisie. Daarop wordt een video afgespeeld waardoor het lijkt alsof de ‘trein’ daadwerkelijk over het spoor raast. Het station, de Nederlandse natuur: wie uit het ‘raampje’ kijkt beseft nauwelijks dat hij in een verpleeghuis zit.

En precies dat is de bedoeling van de dementietrein. “Het is een heel moeilijke doelgroep waarmee we werken”, zegt teamleider Anita van der Vight. “Ze zitten in hun eigen wereld en het is lastig te zien hoe de bewoners zich voelen. Sommige ouderen zie je in de trein helemaal opleven. Laatst bleef een meneer uren zitten.”

Prikkels

Maar wat maakt de trein zo’n succes bij de dementerende ouderen? “Alles is herkenbaar en het bewegende beeld van een razende trein zorgt voor rust bij de bewoners”, aldus Van der Vight. Ze legt uit dat het bij deze mensen belangrijk is om verschillende prikkels te benaderen. “We hebben in ons verpleeghuis bijvoorbeeld ook een heel herkenbaar kapelletje dat hier in de buurt staat. We kijken op welke prikkels mensen aanslaan. Iedere bewoner heeft wat anders nodig.”

Volgens het Van der Vight is de namaak-trein de eerste in een zorgcentrum. Niet alleen de bewoners lopen ermee weg, ook hun familieleden zijn blij. “Als je niet weet hoe het eruit ziet, is het moeilijk voor te stellen wat we nou precies van plan waren. Maar nu het klaar is, is de familie ook heel enthousiast.”