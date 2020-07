Teun Toebes geeft met zijn 'Pauzemobiel' mensen met dementie de dag van hun leven

Teun Toebes, eerder uitgeroepen tot Brabander van het jaar, heeft iets nieuws bedacht: de Pauzemobiel. In een heel knus autootje neemt hij mensen die aan dementie lijden mee op een nostalgische trip. Veel van zijn passagiers fleuren er helemaal van op.

De Pauzemobiel is een beetje een gek autootje, maar door de grote, glazen achterkant wel heel praktisch. Teun (21) rijdt er in zijn vrije tijd mee rond met ouderen die dementie hebben. Hij ziet zijn passagiers tijdens de rit steeds blijer en blijer worden.

Voor Teun is het een missie: mensen met dementie geluksmomenten bezorgen. Om dat te bereiken moeten alle omstandigheden optimaal zijn. Hij heeft zijn Pauzemobiel daarom ook op een speciale manier ingericht. “De kleur rood komt namelijk helemaal niet voor in de auto” legt hij uit. “Deze kleur zorgt voor verkeerde prikkels bij mensen met dementie. Wat ik bijvoorbeeld wel heb gedaan: ik heb de auto volgehangen met kinderfoto’s. Die roepen juist mooie herinneringen op.”

Passie

In het dagelijks leven is Teun verpleegkundige. Een drukke baan. Daarnaast steekt hij veel van zijn vrije tijd in het rondrijden van de ouderen. Maar dat maakt hem niet uit. Het is zijn passie.

Vandaag rijdt hij de 91-jarige Gerrit rond. Teun: “Gerrit is fantastisch. Hij heeft veel meegemaakt in zijn leven. Twee keer zijn vrouw verloren. En hij woont nu in een tehuis met maar liefst veertien dames om hem heen. Dus hij is, zoals hij het zelf zegt, wel eens toe aan wat andere klets.”