Oranje verliest bij debuut van bondscoach Frank de Boer

Oranje heeft bij het debuut van Frank de Boer als bondscoach een nederlaag geleden. In de Johan Cruijff Arena van Amsterdam was Mexico te sterk. Het werd 0-1. Het was de tweede opeenvolgende nederlaag van Nederland, dat eerder in de Nations League thuis verloor van Italië

Na een uur kwam Mexico op voorsprong. Raúl Jiménez passeerde doelman Tim Krul uit een strafschop. De spits van Woverhampton was even eerder door invaller Nathan Aké onderuit getrokken. Teun Koopmeiners en Owen Wijndal, beiden van AZ, maakten hun debuut. Met Krul stond iemand in het doel die bij het Engelse Norwich City niet op het hoogste niveau speelt.

Het Nederlands elftal speelt de komende dagen nog twee wedstrijden, in de Nations League tegen Bosnië en Italië. Mede daarom stuurde De Boer tegen Mexico niet al zijn beste spelers het veld in.