Nederlands elftal begint Nations League met thuiszege (1-0) op Polen

Het Nederlands elftal is de tweede editie van de Nations League begonnen met een zege. Een doelpunt van Steven Bergwijn volstond voor een overwinning op Polen (1-0) in een lege Johan Cruijff ArenA.

Bergwijn trof na ruim een uur doel, na goed voorbereidend werk van Frenkie de Jong en Hans Hateboer. Oranje ontvangt maandag Italië in Amsterdam voor een tweede duel in de Nations League.

Veel kansen

Oranje was sterker dan Polen, maar wist het overwicht niet aan heel veel kansen te koppelen. Quincy Promes schoot in de 21e minuut rakelings naast en Frenkie de Jong raakte de paal. Memphis Depay was na rust tweemaal dichtbij de openingstreffer voordat Bergwijn wel toesloeg.

Polen had weinig aanvallende bedoelingen, zonder de afwezige topschutter Robert Lewandowski. Doelman Jasper Cillessen werd alleen een keer door Krzysztof Piatek getest.

Eerste wedstrijd zonder Koeman

Het duel met Polen was voor het Nederlands elftal de eerste ontmoeting sinds het vertrek van bondscoach Ronald Koeman. Zijn tijdelijke vervanger Dwight Lodeweges kon geen beroep doen op de verdedigers Matthijs de Ligt, Daley Blind, Denzel Dumfries en Stefan de Vrij.

