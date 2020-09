Hongarije gooit grenzen dicht voor Nederlanders, ministerie verandert reisadvies naar oranje

Hongarije stelt per 1 september nieuwe reisbeperkingen in voor reizigers uit Nederland, dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Het ministerie geeft daarom vanaf dinsdag een oranje reisadvies uit voor het Oost-Europese land.

Het nieuwe reisadvies geldt voor heel het land, aangezien alleen inwoners van Hongarije nog het land mogen inreizen. Zij moeten na aankomst veertien dagen in quarantaine. Om eerder uit de quarantaine te mogen, moeten ze binnen vijf dagen twee negatieve testen kunnen overleggen.

Lees ook: Reisadvies Frankrijk verscherpt: nog veel meer regio’s op oranje

Thuisquarantaine

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat Nederlanders die uit Hongarije komen niet in thuisquarantaine hoeven, er is namelijk geen verhoogd risico op het oplopen van een coronabesmetting in het Oost-Europese land.

Reisadvies #Hongarije: per 1 september is inreizen niet meer mogelijk voor alle buitenlandse reizigers. Dit heeft Hongarije besloten. Het land gaat op ‘oranje’: https://t.co/eFGWjGuNae — 24/7 BZ (@247BZ) September 1, 2020

Griekenland

Op dezelfde dag dat Hongarije met een verscherping van de regels komt, versoepelen de regels in Griekenland juist. Vanaf 1 september hoeven Nederlanders geen negatieve coronatest meer te overleggen bij een reis naar het Zuid-Europese land. Nederlanders moeten wel nog altijd uiterlijk 24 uur voor aankomst een formulier invullen met details over hun verblijf.

Lees ook: Negatieve coronatest niet meer nodig voor vakantie in Griekenland