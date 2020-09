Duikers gaan troep van containers MSC Zoe opruimen in Noordzee

Een team duikers van organisatie Duik de Noordzee schoon begint volgende week met een grote schoonmaakactie boven de Waddeneilanden. Ze willen bij achttien scheepswrakken troep opruimen die afkomstig is van de MSC Zoe.

De vrijwilligers vertrekken maandag vanuit de haven van het Groningse Lauwersoog met duikschepen Aquila en Bernicia. Dertig ervaren duikers zullen vervolgens dertien dagen de Noordzee ingaan om de wrakken schoon te maken. Daarbij zullen ze ook ander afval meenemen zoals verspeelde visnetten en vislood.

342 containers in Noordzee

In de nacht van 1 op 2 januari 2019 verloor het schip MSC Zoe 342 zeecontainers in de Noordzee. Er is al veel troep opgeruimd, maar er wordt nog naar schatting 800.000 kilo aan lading vermist. Als dit afval niet wordt opgevist, valt het op termijn uit elkaar en verdwijnen de schadelijke stoffen in het milieu.

De duiker gaan nu op verschillende locaties boven Ameland en Schiermonnikoog in de zee, op plekken die net buiten de vaarroute van de MSC Zoe liggen. In dat gebied hebben vrijwilligers in juli eerst een voorverkenning. Er werden 45 locaties gescand waarbij is vastgesteld dat er nog steeds verloren lading ligt en opruimen hard nodig is.

Afval moeilijk op te ruimen

Het afval op de zeebodem hoopt zich vaak op bij scheepswrakken omdat deze boven de zandbodem uitsteken. De wrakken functioneren echter vaak als kraamkamers en schuilplaatsen voor veel dieren. Er leven naar schatting ruim 500 verschillende diersoorten.

Het is moeilijk om het scheepsafval op te ruimen omdat het vastzit of deels onder het zand is verdwenen. Daarnaast zijn veel wrakken aangemerkt als historisch erfgoed, waardoor voorzichtigheid geboden is. De duikers verwijderen het afval daarom met de hand om de biotoop zo min mogelijk te verstoren en de wrakken niet verder te beschadigen.

