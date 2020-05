De 19-jarige Lianne uit het Gelderse Beusichem raakte in april zwaargewond bij een botsing met een motorrijder in Culemborg. Een maand later loopt de jongen met wie zij botste nog vrij rond. Hij was een doorrijder is nog steeds niet opgepakt.

Lianne liep bij de botsing een gebroken rug op. Ze moest snel aan haar wervel geopereerd worden, anders zou ze een dwarslaesie kunnen oplopen. Intussen zit ze nog steeds aan zware medicatie.

“Het gaat met kleine stapjes iets beter”, vertelt Lianne aan Hart van Nederland. Maar of haar rug ooit nog heelt, is maar de vraag. “Mijn revalidatie kan nog wel twee jaar duren.”

Lees ook: Lianne (19) aangereden door crossmotor in Culemborg, bestuurder op de vlucht

‘Nooit meer goed komen’

Ze heeft nog steeds veel last van haar rug. “Dat zal waarschijnlijk nooit meer goed komen. Heftig, want ik ben pas negentien jaar en heb mijn hele leven nog voor me”, zegt ze. Lianne heeft volgende maand een afspraak bij de dokter. “Dan hoop ik dat er dan een beetje goed nieuws is.”

Voor het eerst is Lianne terug op de plek van het ongeval, op de hoek van de Boerenstraat en de Zandstraat. Vrijdagavond 17 april wilde ze hier afslaan, toen de motorrijder vol tegen haar op reed. “Ik lag daar op de grond, te gillen en te huilen. Ik kón niets meer.”

“Ik riep: help me!”, herinnert ze zich. Maar de motorrijder sprong achterop bij een vriend op een scooter en sloeg op de vlucht. Hij liet zijn eigen groene Kawasaki-crossmotor achter. “Je snapt het gewoon niet.”

‘Iedereen kent iedereen’

“Ik kan me niet voorstellen dat niemand weet om wie het gaat”, verwondert Lianne zich. “Hij reed op een herkenbare groene scooter. En het is een kleine stad, iedereen kent iedereen.” Als Lianne in de stad is, ziet ze ook iedereen kijken en fluisteren. “Ze weten dus van het ongeval.”

Een woordvoerder van politie laat weten dat het onderzoek naar het verkeersongeluk nog steeds loopt. Er is nog niemand opgepakt. Lianne hoopt natuurlijk dat de jongen alsnog wordt opgepakt. “Alle ellende die ik heb gehad, dat is maar door één persoon gebeurd. Iemand die gewoon je hele leven op z’n kop zet.”