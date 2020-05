Bekende sporters doen oproep: Nederlanders moeten meer sporten, juist nu

Als de coronacrisis iets duidelijk heeft gemaakt, is het wel dat Nederlanders fit en gezond moeten blijven. Dat is de boodschap die zeven bekende sporters zaterdag laten horen in een landelijke advertentie.

Onder andere topsporters als Epke Zonderland, maar ook trainers als Louis van Gaal, Sarina Wiegman en Guus Hiddink en neuropsycholoog Erik Scherder hebben de oproep ondertekend. Ze willen dat het kabinet werk gaat maken van een vitale samenleving. Volgens hen is daarin een cruciale rol weggelegd voor sport en bewegen.

‘Corona is alarmbel’

“Het is al lange tijd bekend dat sport vele voordelen biedt, van gezondheid tot cognitieve en sociale effecten”, stelt oud-volleybalcoach Joop Alberda. “De coronacrisis werkt als een alarmbel. Mensen met een mindere vitaliteit en weerbaarheid zijn het meest kwetsbaar.”

Dit is volgens Alberda dan ook het moment om in actie en tot gedragsverandering te komen. “De nadruk moet liggen op voorkomen in plaats van genezen. We willen werken aan het nieuwe normaal.”

Overheid moet helpen

Ze pleiten voor een systeem waarbij mensen van jongs af geholpen worden om hun leven lang gezond te blijven door te bewegen en sporten. Ook moeten Nederlanders hulp krijgen om dit in het dagelijks leven vol te houden, zowel thuis, als het op werk en op school. “Dit is geen opdracht aan de sport alleen”, aldus Alberda.

Naast de advertentie hebben de initiatiefnemers ook een brief gestuurd naar verschillende ministeries in Den Haag. Elf sportbonden, waaronder de KNVB en de Atliekunie, en NOC-NSF hebben hun steun voor de oproep uitgesproken en laten weten hun medewerking te zullen verlenen aan het vervolg.

