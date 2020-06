Opnieuw raak in Tilburg, derde schietpartij in drie dagen tijd

In Tilburg heeft voor de derde dag op een rij een schietpartij plaatsgevonden. Zondagochtend rond de klok van 03.00 uur werd een woning aan de Korvelseweg beschoten. Er vielen geen gewonden, aldus de politie.

Volgens de politie zitten er meerdere kogelgaten in een woning en zijn er meerdere auto’s geraakt. Getuigen die de schoten hebben gehoord verklaren tegenover de politie dat na de schietpartij zij een persoon hebben zien wegrijden in een ‘wit autootje’ in de richting van de St. Annastraat. ”Daarnaast hebben we op de vluchtroute van de verdachte een kalasjnikov gevonden”, weet politiewoordvoerder Rob Luijten te vertellen.

Verband tussen schietpartijen

De Brabantse stad is voor de derde dag achter elkaar het toneel voor een schietpartij. Vrijdag werd een 42-jarige Tilburger voor de ogen van zijn 10 jaar oude zoon neergeschoten op de Dolomietenweide. De man werd gewond naar het ziekenhuis gebracht en voor het 10-jarige kind werd slachtofferhulp ingeschakeld.

Een dag eerder werd enkele keren op een auto geschoten in de Brabantse stad. Toen raakte niemand gewond. De politie onderzoekt of er een verband tussen de drie schietpartijen ”We sluiten een verband tussen de drie schietpartijen niet uit”, aldus Luijten.

We onderzoeken een #schietpartij op de #Korvelseweg in #Tilburg. Een onbekende vuurt enkele kogels af, loopt weg richting St. Annastraat en rijdt weg in (vermoedelijk) een kleine witte auto. Géén gewonden. Geen Slachtoffer. Iets gezien? Bel 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem) — Politie Tilburg eo (@Politie_Tilburg) June 7, 2020

