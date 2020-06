'Harde gil' zoontje dat ziet hoe vader wordt neergeschoten schokt buurt in Tilburg

Bewoners van de normaal rustige wijk Groenewoud worden vrijdag in alle vroegte opgeschrikt door een paar harde knallen. Aan de Dolomietenweide wordt een 42-jarige Tilburger voor de ogen van zijn 10-jarige zoontje op straat neergeschoten.

“Ik werd wakker van het gegil van dat manneke”, vertelt een buurtbewoonster vrijdag aan Hart van Nederland. “Die gaf een harde gil. Toen kwam die moeder aanlopen en vloog hij zijn moeder in de armen. Zo sneu, dat manneke.” Hulpverleners ontfermen zich direct over moeder en kind. Voor het zoontje is slachtofferhulp ingeschakeld.

Drie schoten

“Die moeder zat op haar hurken met haar kind in haar armen”, vertelt een andere buurvrouw. Volgens haar zou het slachtoffer van de schietpartij in zijn been zijn geschoten. “Gisteren was er ook al een schietpartij op een auto. Schijnbaar hebben ze het toen ook al op hem gemunt.”

Weer een andere buurtbewoonster schrok wakker van een paar harde knallen. “Drie schoten. Daar werd ik wakker van”, vertelt ze. “Omdat de hond van de overburen maar bleef janken, dacht ik: volgens mij is er wel iets anders aan de hand dan alleen vuurwerk.”

Dader nog op de vlucht

Het slachtoffer van de schietpartij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeert buiten levensgevaar. Na de schietpartij startte de politie een klopjacht op de dader, die nog altijd niet is opgepakt.

Het zou gaan om man van de rond de 25 jaar met een donkere huidskleur. Hij zou een blauwe broek en een zwarte jas hebben gedragen. Getuigen worden opgeroepen zich te melden bij de politie via 0900-8844.