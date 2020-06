In Tilburg is vrijdagochtend een man op straat neergeschoten. Het gaat om een 42-jarige inwoner van de Brabantse stad. Zijn 10-jarige zoontje was getuige van de schietpartij, meldt de politie.

10 jarig zoontje van slachtoffer was getuige van #schietpartij op zijn vader in de Dolomietenweide in @Tilburg. De politie is nog steeds op zoek naar de dader. Heeft u meer informatie? Bel 0900-8844 of anoniem met 0800-7000 — Politie Tilburg eo (@Politie_Tilburg) June 5, 2020

De schietpartij gebeurde op de Dolomietenweide, middenin een woonwijk. Agenten kregen een melding van een gewonde man op straat. Eenmaal ter plaatse troffen agenten hem aan. Hij had meerdere verwondingen, maar was wel aanspreekbaar. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar.

‘Drie knallen gehoord’

Buurtbewoners zouden drie knallen hebben gehoord, meldt Omroep Brabant. Later op vrijdag gaat de politie met het slachtoffer in gesprek om te achterhalen wat er precies is gebeurd. Voor het zoontje is slachtofferhulp ingeschakeld.

In hun zoektocht naar de dader is de politie op zoek naar een man van de rond de 25 jaar oud. Hij heeft een donkere huidskleur en zou een zwarte jas en een blauwe broek hebben gedragen. Na het incident rende hij weg in de richting van Stappegoor. Getuigen worden opgeroepen zich te melden via telefoonnummer 0900-8844.

In verband met een vermoedelijke #schietpartij op de Dolomietenweide in @Tilburg zijn wij op zoek naar een man, donkere huidskleur, ca 25 jr., zwarte jas, blauwe broek. Hij rende weg richting Stappegoor. Bij het incident raakte één persoon gewond. Iets gezien? Bel 0900-8844 — Politie Tilburg eo (@Politie_Tilburg) June 5, 2020

Beeld: SQ Vision