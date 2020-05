Opnieuw poging om dolfijn Zafar richting Noordzee te loodsen

Stichting SOS Dolfijn gaat zondag opnieuw een poging doen om dolfijn Zafar richting open zee te krijgen, vertelt woordvoerster Annemarie van den Berg aan Hart van Nederland. Of dat gaat lukken, is zeer de vraag.

“We zijn nog aan het zoeken naar een manier om hem richting de Noordzee te loodsen, op een manier waar Zafar het meest bij gebaat is”, aldus Van den Berg. Meerdere kwesties bemoeilijken de poging, zo zit er tussen de Amsterdamse haven en de Noordzee een sluis, die niet maar te pas en te onpas open kan. “Het is nu dus puzzelen: waar reageert hij op, waarmee kunnen we hem die richting op lokken?”

De stichting onderhoudt nauw contact met Frankrijk, “want daar kennen ze hem goed”, vertelt de woordvoerster. Zafar is namelijk een graag geziene gast in een haven in Frankrijk, waar hij regelmatig contact zoekt met zwemmers. Hij zwom vanuit Frankrijk mee met een vrachtschip en kwam zo in de Amsterdamse haven terecht.