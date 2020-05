Brutale dolfijn zwemt van Frankrijk mee met zeilschip naar Amsterdam

Je ziet het niet vaak in IJmuiden: een dolfijn in het kanaal. Eerst dachten ze bij Stichting Dierenambulance Velsen nog even dat het om een bruinvis ging, maar het bleek toch echt om een dolfijn te gaan. Een brutale dolfijn, bovendien.

Het dier stopte zijn tocht niet bij IJmuiden, maar zwom met het zeilschip mee door een sluis, waardoor het zo richting Amsterdam kon koersen. Het zou gaan om een tuimelaar, een soort dolfijn dat zo goed als nooit levend voorkomt in dit gebied. Larissa Beck van Stichting Dierenambulance Velsen: “Bruinvissen zien we weleens, maar een tuimelaar hier? Dat is ongekend. Zeker levend.”

Stressgevoelig

Tuimelaars zijn relatief stressgevoelig, de kans dat het dier het overleeft is klein, laat Beck weten. “Het water is zo druk rond Amsterdam, dat weet je zelf ook vast wel. Zelfs het vangen is een risico, de stress kan hem fataal worden. We willen hem nu terugleiden naar IJmuiden.”

Stichting Dierenambulance Velsen laat weten dat Stichting SOS Dolfijn inmiddels is ingezet om mee te helpen het verdwaalde dier te redden. Ook Reddingsteam Zeedieren-Velsen werkt mee.

Dolfijn uit Bretagne

Daar dachten ze het dier wel te kennen. Op Facebook schrijft Stichting SOS Dolfijn: “De dolfijn zou een bekende verschijning zijn in de Frans streek Bretagne. Het zou gaan om een dier dat Jean Floc’h genoemd wordt daar. Tuimelaar dolfijnen zijn robuuste dolfijnen die bijna vier meter groot kunnen worden.”

De stichting roept op om niet naar de havens van Amsterdam te komen om een glimp op te vangen van het dier. “Dit kan de hulpverleningsactie verstoren.”

Beeld: Stichting Dierenambulance Velsen