Opnieuw man neergeschoten in Vechtstraat in A'dam

In de Vechtstraat in de Amsterdamse Rivierenbuurt is opnieuw een man neergeschoten. Het slachtoffer is aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht, aldus de politie. De schietpartij gebeurde woensdagochtend rond 04.00 uur.

De politie doet ter plaatse onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Er zijn nog geen arrestaties verricht.

Ter plaatse wordt onderzoek gedaan. Meer informatie over het schietincident in de Vechtstraat volgt naar verwachting in de loop van de dag. Getuige geweest, beeldmateriaal of meer informatie? Bel 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) August 26, 2020

Rapper neergeschoten

Dinsdagmiddag was in dezelfde straat ook al een schietpartij. Hierbij raakte een man ernstig gewond. Het zou gaan om de 23-jarige Danzel S., ook wel bekend als rapper Bigidagoe uit de Amsterdamse wijk Holendrecht.

Lees ook: Man neergeschoten in Amsterdam, ‘slachtoffer rapper uit Holendrecht’

Volgens de Amsterdamse krant Het Parool wordt Bigidagoe gezien als de rechterhand van Joël H., alias Joey AK, de frontman van rapformatie Zone 6. De schutter is voortvluchtig. Op basis van eerste getuigenverklaringen is er een signalement verspreid: het zou gaan om een donker getinte man. Hij droeg zwarte kleding met een zwarte capuchon. Mogelijk had de schutter ook dreadlocks.

De politie hoopt woensdagmiddag met meer informatie te komen over het schietincident. Het is nog niet duidelijk of de twee incidenten met elkaar te maken hebben.

Bovenstaande beelden zijn eerder uitgezonden door Hart van Nederland.

ANP / Redactie