Man neergeschoten in Amsterdam, schutter op de vlucht

Bij een schietpartij in de Vechtstraat in de Rivierenbuurt in Amsterdam is een nog onbekende man gewond geraakt. Volgens de politie is de schutter op de vlucht geslagen.

De voortvluchtige schutter zou op basis van eerste getuigenverklaringen een man zijn met donker getinte huidskleur. Hij droeg zwarte kleding met een zwarte capuchon. Mogelijk had de man dreadlocks.

Het signalement op basis eerste getuigenverklaringen van de vooralsnog voortvluchtige schutter Vechtstraat luidt: – man

– donker getinte huidskleur

– zwarte kleding, zwart capuchon

– mogelijk dreadlocks Bij aantreffen: niet zelf benaderen, maar bel direct 112 — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) August 25, 2020

Overgebracht naar het ziekenhuis

De gewonde man is naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe hij er precies aan toe is, kon een politiewoordvoerster niet zeggen. De politie heeft de plek van het incident afgezet en doet onderzoek.