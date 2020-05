Voor de derde week op rij is het aantal sterfgevallen gedaald

Door de uitbraak van het nieuwe coronavirus overlijden er nog steeds meer mensen dan normaal. Vorige week gingen er 600 tot 1200 Nederlanders meer dood dan gemiddeld in de eerste tien weken van het jaar. Dat zijn er wel minder dan de week ervoor.

In de week van 20 tot en met 26 april overleden in totaal tussen de 3700 en 4300 mensen, melden onderzoekers van het CBS en gezondheidsdienst RIVM. Dat betekent dat aantal sterfgevallen voor de derde week op rij is gedaald, al is de daling kleiner dan vorige week.

Het RIVM weet van zeker 607 mensen dat ze vorige week zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. De onderzoekers verwachten dat dit verschil grotendeels kan worden verklaard omdat lang niet alle coronadoden zijn getest op het virus.

