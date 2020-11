Exitcounselor over opgepakte Nederlandse horror-sekteleider: 'De extremiteit vind ik bovengemiddeld'

Exitcounselor Sjoukje Drenth Bruintjes noemt de Nederlandse sekteleider van een gasthuis in het Duitse Wesel ‘erg extreem’ en ‘bovengemiddeld’. Verdachte Wilri W. werd deze zomer opgepakt. Drenth Bruintjes behandelt vanuit haar praktijk SekteHulp in ieder geval één van de oud-sekteleden.

W. was tot voor kort spiritueel leider van het zogeheten Balance Recovery Life Center in Wesel, dat in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen ligt. Hij wordt verdacht van 29 gevallen van lichamelijke mishandeling, twee gevallen van vrijheidsberoving, vijf gevallen van verkrachting en drie gevallen van aanranding.

Destructieve controletechnieken

Volgens Sjoukje Drenth Bruintjes gebruikte W. destructieve controletechnieken, dat een grote impact heeft op mensen. De exitcounselor hoorde ruim een jaar geleden al over het centrum in Wesel. Ze heeft de groep in het vizier sinds ze familieleden begeleidt. Ze hielp hen een slachtoffer, dat destijds nog in de sekte zat, op de juiste manier te benaderen. Dat slachtoffer is inmiddels vrij en wordt nu door Sjoukje zelf begeleid.

Drenth Bruintjes spreekt ze van een ‘destructieve sekte’. “Er gebeurde daar niet perse iets dat ik nog nooit eerder had gezien. Maar wat mij wél opvalt aan dit gesloten manipulatief systeem in Wesel is de extremiteit. Het geweld dat daar gebruikt is, lijkt wel af te wijken van het gemiddelde.”

Idiote woede-uitbarstingen

Ook was ze verbaasd over het op haar overkomende ongecontroleerde geweld van de spiritueel leider. “Hij mishandelde mensen zonder overzicht van de consequenties van zijn handelen, zo lijkt het.” In de meeste gevallen gaat dat volgens Drenth Bruintjes binnen een destructieve sekte veel gecontroleerder. Zo gaat lang niet elke sekteleider volgens haar door het lint zoals in dit verhaal. “Soms gebruiken ze wel geweld als onderdeel van het in de ban houden van hun rekruten. Maar dan gefaseerd, met de bedoeling om mensen te laten doen wat zij willen. Volgens mijn inzichten deed deze man dat echter ongecontroleerd en lijkt hij, op basis van de verhalen, regelmatig onvoorstelbaar idiote woede-uitbarstingen te hebben gehad. Dat is veel gevaarlijker.”

Toch is de behandeling voor haar cliënten niet anders dan wanneer ze uit andere sektes stappen. “Maar ze moeten wel stilstaan bij het verwerken van zoveel extreem geweld.”

‘Gebeurt vaker dan we denken’

Volgens Drenth Bruintjes gebeuren deze destructieve controletechnieken veel vaker dan we denken. “Het is zo down to earth als maar kan, maar lang niet iedereen herkent het.”

Wel legt ze uit wat mensen kunnen doen als ze een kennis of familielid willen helpen die in een sekte zitten. “Probeer contact te krijgen met iemand met iets dat herkenbaar is, zoals een foto. Dat is één van de manieren om iemand te bereiken.”