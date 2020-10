Nathalie van Heesch uit Schijndel baalt als een stekker. Donderdagmiddag werd haar geplande buikoperatie van aanstaande maandag afgebeld door een medewerker van het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Reden: het coronavirus. De teleurstelling en boosheid is groot bij Nathalie, want zij heeft sinds het ondergaan van een gastric bypass (maagomleiding) al anderhalf jaar last van hevige pijnaanvallen en hoopte daar nu eindelijk aan geholpen te worden.

Ze onderging de ingreep 2,5 jaar geleden, maar heeft sinds vorig jaar januari last van heftige complicaties. De pijnaanvallen die ze dan krijgt zijn onvoorstelbaar, vertelt ze aan Hart van Nederland. “Je denkt dan echt dat je doodgaat”.

Darmhernia

Eerst wordt er nog gezegd dat het tussen haar oren zit, maar na nog een paar aanvallen wordt afgelopen mei geconstateerd dat niet alle gaten in haar buikvlies zijn gesloten bij de gastric bypass-operatie. Als ze dus een pijnaanval heeft, komt dat doordat er een stuk darm vast komt te zitten in zo’n gat. Gelukkig zijn haar darmen tot nu toe altijd er weer zelf uitgekomen, want als je darm blijft vastzitten in zo’n gat, kan je een darmhernia krijgen. Nathalie kent zelfs iemand die daaraan is overleden. Logischerwijs was de moeder van drie kleine kinderen er enorm op gebrand om geopereerd te worden, zodat ze van de pijn af is en er ook geen risico meer bestaat dat het finaal mis kan gaan.

Tegenvaller

Maar door corona stellen steeds meer ziekenhuizen opnieuw regulier ingeplande operaties uit. Dat zijn ingrepen waarvan wordt besloten dat het geen spoedoperaties zijn. Nathalie voelde de bui al hangen. “Ik zat toevallig een ander ziekenhuis voor een bloedonderzoek en ik vertelde aan mijn buurman dat ik geopereerd zou worden en dat ik toch een klein beetje bang werd door de nieuwsberichten. Er werd al aangekondigd dat operaties afgezegd moesten gaan worden. Toen ik het zei ging mijn telefoon en kreeg ik het slechte nieuws.” Een enorme tegenvaller voor Nathalie. “Toen begon ik wel te snikken, met mijn mondkapje op.”

Te laat

Ze heeft niet de indruk dat de behandelend arts of medewerkers van het Maxima Medisch centrum enig idee hebben hoeveel ze lijdt. De laatste keer dat ze haar chirurg sprak was vijf maanden geleden en het gesprek duurde hooguit een kwartier. De operatie werd afgezegd door een secretaresse, die niet vroeg hoe het nu met haar ging. Het antwoord zou namelijk zijn geweest: slecht. “Ik functioneer eigenlijk al anderhalf jaar niet, en dat zien ze niet.”

Nathalie is bang dat haar hetzelfde lot is beschoren als haar kennis die stierf aan een darmhernia. Haar wordt door het ziekenhuis geadviseerd een ambulance te bellen als ze weer een pijnaanval krijgt omdat er dan snel moet worden gehandeld. Maar haar ervaring is juist dat ze eerst langs de huisartsenpost wordt gestuurd. Uren later komt de ambulance dan alsnog. “Dan kan het een keer te laat zijn.”

Uitzichtloos

Nathalie is bang voor de toekomst. “Ik begrijp dat bepaalde zaken voorrang krijgen, spoed moet geholpen worden. Maar er is nu al besloten om mijn operatie af te zeggen terwijl Rutte na het vragenuurtje zei dat er niks afgezegd is en dat er maandag pas gekeken wordt.”

De situatie is zo voor haar en velen met haar uitzichtloos. Haar noodkreet richting politiek Nederland luidt dan ook: “Denk na over mensen zoals ik. Hoe gaan we dit oplossen? Gister ben ik afgebeld, morgen is het een ander en zo loopt het maar op. En de besmettingen lopen ook op. We moeten een oplossing vinden voor mensen die niet besmet zijn.”

Voor zichzelf hoopt ze dat het ziekenhuis of haar zorgverzekering snel belt dat ze een ander plekje voor haar hebben gevonden.

Reactie Maxima Medisch Centrum

Een woordvoerder van Maxima Medisch Centrum laat in een reactie weten het heel vervelend te vinden dat er nu operaties uitgesteld worden, maar wil niet op individuele gevallen ingaan. Ook kan het ziekenhuis niet zeggen hoeveel operaties er nu zijn afgezegd.