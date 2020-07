Dierenbeschermingsorganisatie Ongehoord zegt dat er misstanden zijn in de varkensstallen van boer Mark van den Oever uit het Brabantse Sint Hubert. Hij is voorzitter van actiegroep Farmers Defence Force.

Ongehoord heeft in het geheim videobeelden gemaakt waaruit zou blijken dat “het welzijn van de varkens ondermaats is”. Op de beelden zijn onder meer varkens te zien met geïrriteerde ogen, die volgens de organisatie lijden aan oogontstekingen.

Beter Leven-keurmerk

Meerdere dieren hebben verwondingen of zwarte plekken op hun oren. De makers van de beelden zeggen dat dat komt door het ontbreken van afleidingsmateriaal. “Varkens bijten elkaar uit verveling en frustratie”, aldus een woordvoerder van de dierenbeschermingsorganisatie.

De varkenshouder is aangesloten bij het Beter Leven-keurmerk, maar voldoet volgens Ongehoord niet aan de criteria. Een woordvoerder van de Dierenbescherming, die achter het keurmerk zit, laat weten dat de beelden “er niet fraai uitzien”. Hij kan nog niet zeggen of daar actie op zal volgen. “We nemen dit signaal serieus en gaan hier goed naar kijken.”

Ongehoord heeft beelden gedeeld die in de varkensstallen van de Brabantse boer zouden zijn gemaakt

(Tekst gaat verder onder video)

‘Grote onzin’

De boer ontkent dat er iets mis met de manier waarop hij voor zijn varkens zorgt. “Het is grote onzin”, reageert Van den Oever. Hij zegt dat zijn stal wel degelijk voldoet. “We hebben speelgoed hangen en voeren luzerne.” Dat is een soort hooi waar varkens mee kunnen spelen. En bijtwonden in oren komen weleens voor, aldus hem. “Meestal komen ze zo van de fokker.”

Volgens de varkenshouders zijn niet alle beelden in zijn stallen gemaakt. Hij noemt de video’s “knip- en plakwerk”. De makers van de video’s ontkennen dat en laten onder meer beeld zien van een verpakking met het adres van de voorzitter van Farmers Defence Force erop.

Lees ook: Boeren doen weer aangifte tegen minister Schouten om dierenmishandeling

Twijfel over aangifte

Van den Oever beschuldigt de makers van de video van inbraak, smaad en laster. Hij weet nog niet of hij aangifte gaat doen, omdat hij zich afvraagt of de politie er iets tegen zal doen. “Ik ben toevallig ook voorzitter van Farmers Defence Force, misschien moeten we maar even kijken of we zelf op bezoek kunnen gaan”, zegt de varkensboer.

“Boeren bedreigen ons eigenlijk al sinds 2011, maar we zeuren daar niet zo over, omdat we het liever over dierenleed hebben”, reageert een woordvoerder van Ongehoord op de uitspraak van Van den Oever.

Inspectie door NVWA?

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit veroordeelt het heimelijk maken van beelden. De inspectiedienst ziet zulk materiaal meestal ook niet als direct bewijs. “Vaak is het niet duidelijk waar en wanneer gefilmd is en wat de omstandigheden waren”, aldus de autoriteit. Over inspecties op individuele bedrijven wil de organisatie niets kwijt.

Lees ook: Na Groningen en Drenthe verbiedt ook Friesland demonstraties met trekkers

Ongehoord is zelf niet van plan om een melding in te dienen bij de Voedsel- en Warenautoriteit. “Dat is niet onze rol. Het gaat ons erom dat consumenten een eerlijk beeld krijgen.”

ANP