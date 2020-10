Onderzoekscollectief van burgers denkt mee over cold case Marja Nijholt

Politie Oost-Brabant en het Openbaar Ministerie roepen de hulp van burgers in, in een poging een cold case uit 2013 op te lossen. Het collectief krijgt de naam Bureau Dupin.

De cold case draait om de in 2013 vermoorde Marja Nijholt (48). Zij werd op nieuwjaarsdag dood gevonden in een tuin in Oss. Uit onderzoek werd duidelijk dat ze met meerdere messteken om het leven was gekomen maar de toedracht is volstrekt onduidelijk.

Lees ook: Vermoorde Enschedese vreesde voor leven

‘Vreesde voor haar leven’

De vrouw uit Enschede arriveerde op oudjaarsdag om 14.00 uur met de trein in Oss om daar iemand te bezoeken. Met wie ze een afspraak had is altijd een raadsel gebleven. Aangekomen in Oss heeft ze mensen aangesproken omdat ze op zoek was naar een goedkoop hotel. Ook vertelde ze aan sommigen dat ze vreesde voor haar leven.

Vervolgens is ze midden in de nacht te voet naar Berghem afgereisd. Getuigen zeggen haar daar koud en verregend hebben gezien. De hoofdofficier van justitie in Den Bosch loofde eerder een beloning van 15.000 euro uit voor de tip die naar de dader of daders leidt. Dat mocht niet baten.

Omdat er geen aanknopingspunten zijn wordt de zaak in 2014 gesloten. Begin 2019 is via de landelijke cold case-kalender nogmaals aandacht gevraagd voor haar zaak. Ook dat leverde tot nu toen nog niets op.

Lees ook: Welke crimineel weet meer van oude onopgeloste zaken?

Hopelijk verrassende inzichten

Het oprichten van Bureau Dupin moet daar verandering in brengen, hoopt de politie. Met het onderzoekscollectief, een initiatief van onder anderen Peter de Kock, Professor of Practice aan de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) in ’s-Hertogenbosch, wordt bepaalde informatie over de cold case gedeeld. “Dat doen we omdat we geloven dat burgeropsporing toegevoegde waarde heeft en bijdraagt aan vernieuwing en verbetering van het opsporingsproces”, aldus de politie. “Zeker omdat burgers met hun kijk op een (doodlopende) zaak juist een ander licht kunnen werpen en daarmee tot mogelijk verrassende inzichten kunnen komen.”