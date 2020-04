Een van de minder bekende symptomen van een besmetting met het nieuwe corona is verlies van geur en smaak. Daarom wordt er wereldwijd onderzoek naar gedaan, onder meer aan de Wageningen Universiteit.

Meer dan 600 artsen, wetenschappers en patiëntenorganisaties bekijken hoe het kan dat het reuk- en smaakvermogen van coronapatienten vermindert. Hart van Nederland spreekt met Sanne Boesveldt, een van de onderzoekers. “Het werd eind maart voor het eerst gemeld door Britse kno-artsen.”

Online vragenlijst

De onderzoekers ontwikkelden een vragenlijst, die sinds begin deze maand online beschikbaar is. Inmiddels is de lijst in twintig talen vertaald en in vijftig landen beschikbaar. Al ruim 20.000 mensen hebben de lijst ingevuld.

Maar dat moeten er veel meer worden, legt Boesveldt uit. “Hoe meer aandacht, hoe meer gegevens we kunnen verzamelen. We willen weten hoe vaak het voorkomt, op welk moment, hoe erg het is en hoe lang het duurt.”

Niet verkouden, wel besmettelijk?

Nu moet je van het kabinet thuisblijven als je verkouden bent of koorts hebt. “Maar er zijn dus ook mensen die besmet zijn en alleen deze klachten hebben. Mogelijk kunnen zij ook het virus overdragen”, denkt Boesveldt.

Mirjam van den Brink werkt namens Maastricht University aan het onderzoek. Tegelijk is ze ook ervaringsdeskundige, vertelt ze aan Hart van Nederland. “Ik had geen typische klachten zoals hoesten of een snotneus.”

‘Smaak volledig weg’

Wel had de onderzoekster wel behoorlijke keelpijn. “Een paar dagen nadat de pijn weg was viel me op dat ik dingen niet rook, zoals parfum of de geur van koffie als je die aan het zetten bent.” Uiteindelijk proefde ze ook niets meer. “Het enige dat overbleef was de textuur. Mijn smaak was dus echt zo goed als volledig weg.”

Pas na zeven weken herstelde Van den Brink. Maar door haar onderzoek naar geur- en smaakverlies bij kinderen met kanker had ze er vertrouwen in dat ze na een paar weken zou herstellen. “Maar zo erg als dit was, heb ik het nooit eerder gehad.”

Nu de vragenlijst af is, wordt er gewerkt aan een thuistest. “We willen mensen producten uit het keukenkastje of de badkamer laten gebruiken”, legt Boesveldt uit. “Zo kunnen ze hun reuk- en smaakvermogen ook door de tijd blijven volgen.”