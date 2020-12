OMT komt met nieuw advies: toch ook kinderen onder de 12 jaar testen op coronavirus

Het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over de aanpak van de coronacrisis, vindt dat ook kinderen onder de twaalf getest moeten worden bij klachten. Daarmee wijkt het advies af van hun eerdere standpunt.

Het OMT komt met dat advies, nadat bleek dat de zogeheten ‘Britse variant’ van het coronavirus, die besmettelijker is dan eerdere varianten, rondgaat onder basisschoolkinderen. Eerdere varianten van het virus leken zich minder te verspreiden op basisscholen.

Binnenkort meer bekend

Het kabinet maakt volgende week meer bekend over de maatregel, laat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap weten. Woensdag zei coronaminister Hugo de Jonge al het advies van het OMT hierover te zullen overnemen.

Nu is het zo dat kinderen tot en met zes jaar zich niet hoeven te laten testen bij klachten. Oudere kinderen tot en met twaalf jaar hoeven zich alleen te laten testen bij koorts en benauwdheid.

Donderdag werd ook bekend gemaakt dat basisscholen en kinderopvanglocaties niet eerder opengaan. De deuren gaan niet open voor 18 januari.

