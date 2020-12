Twee 'met geweld omgebrachte' honden gedumpt in Schinveld

De dierenpolitie in Limburg is op zoek naar de eigenaar van twee in het bos bij Schinveld dood gevonden honden. De twee teefjes, één bruin met zwarte hond en één blonde Golden Retriever, zijn volgens een medewerker van de dierenambulance “kort voor ze gevonden werden met geweld gedood en daar gedumpt”.

WAARSCHUWING: SCHOKKENDE FOTO’S ONDERIN HET BERICHT.

De zwaar toegetakelde honden werden bij de Munsterweg gevonden door wandelaars. “Vooral de zwart-bruine hond was oud, broodmager en heeft duidelijk een zwaar leven gehad”, schrijft de aangeslagen dierenambulancemedewerker op Facebook.

Wat er precies met de honden is gebeurd, is volgens de politie nog onduidelijk. “Op het eerste oog hebben ze geen verwondingen”, meldt een woordvoerder. De Golden Retriever heeft bloed rond haar bek, maar ook daar is nog niet veel over te zeggen. Het bloed hoeft niet van haar afkomstig te zijn, aldus de politiewoordvoerder.

Het vermoeden is dat beide honden van dezelfde eigenaar zijn, dus ze moeten wel door iemand uit hun omgeving gemist worden, hoopt de medewerker van de dierenambulance. Omdat het gebied vlakbij de Duitse grens ligt, is het volgens de politiewoordvoerder ook goed mogelijk dat de honden uit Duitsland komen. “We hebben het bericht op social media geplaatst en het wordt veel gedeeld, ook in Duitsland. Ook de Duitse politie is geïnformeerd.”

Oproep

Zowel de dierenambulancemedewerker als dierenpolitie Limburg roept iedereen op die sinds 27 december de Golden Retriever en de zwart-bruine hond van een kennis of een buur mist, dit te melden bij de dierenpolitie of de politie Limburg. “Ik moet er niet aan denken dat zo iemand nieuwe slachtoffers maakt”, aldus de medewerker van de dierenambulance.

Onderstaande foto’s deelde de Dierenpolitie Limburg op social media: