Offerfeest in coronatijd: cabaretgezelschap Borrelnootjez roept op extra voorzichtig te zijn

Rotterdamse comedians moeten ervoor zorgen dat moslims zich tijdens het offerfeest goed aan de coronamaatregelen houden. In een speciale video doen YouTubers van ‘Borrelnootjez’ een beroep op hun mede-moslims.

Meer dan 30.000 online fans volgen de satirische sketches die Khalid Akouzdame en Yassine Hajdaoui maken vanuit hun koffiezaak in Rotterdam. Maar het is nu tijd voor een serieuzere toon, want dat is hard nodig, merken de comedians.

Corona een complot?

“Ik hoor genoeg geluiden dat het om een complot gaat en ik vind het terecht dat er bewustwording wordt gecreëerd” , aldus Khalid. Islamitische organisaties hopen te bereiken dat feestvierende moslims vanaf vrijdag goed afstand houden en letten op de hygiëne.

Die boodschap dragen de Rotterdamse ondernemers ook uit. “Zodat zij het daadwerkelijk ook serieuzer nemen en niet denken dat het allemaal een grap is. En dat ze daar ook daadwerkelijk iets mee gaan doen”, vertelt Yassine.

‘Ga niet naar moskee’

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb riep vorige week al op om weg te blijven uit de moskee en niet naar grote bijeenkomsten te gaan. En er is dus de vrees dat lang niet iedereen zich aan de coronamaatregelen houdt. Dat merken de Borrelnootjez ook in hun koffiezaak.

Lees ook: Slager Mourad al weken voor Offerfeest uitverkocht: ‘Ik heb een wachtlijst met 200 mensen’

“Persoonlijk hou ik niet echt afstand”, biecht een klant op. “Ik denk gewoon: als het komt, dan komt het toch.” Dat soort gedrag willen de Rotterdammers juist voorkomen. Khalid: “Ik zou dat risico niet willen nemen. Ik ga bijvoorbeeld niet bij mijn opa in de buurt komen, omdat ik bang ben dat ik hem ga besmetten.”