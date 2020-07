Slager Mourad al weken uitverkocht voor Offerfeest: 'Ik heb een wachtlijst met 200 mensen'

Normaal verkoopt islamitische slager Mourad Reyani uit Rotterdam aan zo’n 150 mensen vlees voor het Offerfeest. Dit jaar is dat aantal verdrievoudigd. “We hebben nu al 450 bestellingen, verspreid over twee dagen. Ik heb geen schaap meer over!”

Volgens Reyani, die in Rotterdam-Charlois een eigen slagerij bestiert, wordt die drukte mede door corona veroorzaakt. Veel mensen zouden het Offerfeest dit jaar bij familie in Turkije of Marokko vieren, maar het virus gooit roet in het eten. “Daarnaast zijn slachterijen gesloten of slachten ze niet omdat ze de vergunningen niet rond hebben.”

Reyani, die normaal één dag slacht, heeft opgeschaald naar twee dagen om in de enorme vraag te voorzien. En nog is het niet genoeg. “Ik heb een wachtlijst met 200 mensen. Daar kan ik niks voor betekenen, ik heb geen schaap meer over. Ik ben al heel de dag bezig met mensen afbellen en ‘nee’ verkopen. Ik moet tegen al die mensen ‘sorry’ zeggen’.

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) herkent de drukte. “Dit jaar is het drukker, omdat er veel mensen uit Turkse en Marokkaanse gemeenschap door de reisbeperkingen niet op vakantie kunnen gaan. Daardoor wordt het drukker dan normaal,” laat een woordvoerder weten. “We zijn in overleg met de vereniging van slachthuizen, ze hebben duidelijk opgemerkt dat het dit jaar drukker is dan normaal.”

Coronaregels tijdens het ophalen

Vanwege de coronaregels komt niet iedereen massaal zijn of haar lam tegelijk ophalen. De slagerij van Reyani heeft twee ophaaldagen, opgedeeld in verschillende tijdvakken. Zo wordt drukte voorkomen, maar heeft iedereen zijn bestelde vlees voor het Offerfeest perfect op tijd binnen.

Volgens slager Reyani ligt het niet alleen aan hem dat die mensen hun schaapjes qua offerfeestvlees niet tijdig op het droge hebben. “Die denken een week van tevoren ineens: ‘O ja, het is volgende week feest’. Als je zo laat pas belt, dan ben je veel te laat en vis je achter het net.”

Wat is het Offerfeest ook alweer?

Voor wie even niet meer weet wat er wordt gevierd tijdens het Offerfeest, hier een zeer beknopte samenvatting. Het feest dient ter nagedachtenis aan de profeet Ibrahim die bereid was zijn eigen zoon te offeren voor God. In België en Nederland wordt hiervoor doorgaans een schaap of lam ritueel geslacht.

Foto via ANP, ter illustratie