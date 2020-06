Rustige ochtendspits op Utrecht Centraal, ervaring is 'relaxed en prettig'

Het is behoorlijk rustig op station Utrecht Centraal in de eerste reguliere ochtendspits. Mocht het toch nog druk worden op het station, dan zijn de nodige maatregelen getroffen. Kaartautomaten zijn uitgeschakeld en overal hangen stickers.

Zo is het per 1 juni verplicht om een mondkapje te dragen in de trein, ook voor conducteurs die in de trein werken. Op verschillende plekken op het station zijn stickers geplakt met instructies, waaronder “houd rechts” en “houd afstand”. Bij de roltrappen naar de perrons zijn gele NS-stickers te zien met daarop “mondkapje” en “houd vier treden afstand”.

Afstand en mondkapje

Daarnaast wordt geregeld omgeroepen om afstand te houden en een mondkapje te dragen. Vrijwel iedereen in de trein houdt zich daaraan, op enkele uitzonderingen na. De mondkapjes worden vaak wel pas opgedaan vlak voor het betreden van de trein. Een enkeling improviseert door een sjaal om te slaan.

Bij machines waar je een treinkaartje kunt aanschaffen, is de middelste uitgeschakeld. Op die manier kan er ook tijdens het kopen van een treinkaartje afstand worden gehouden. Op elke winkel hangt een papiertje met daarop het maximaal aantal toegestane personen.

Reizigers ervaren de ochtendspits als “relaxed en prettig”. Het is rustig in de treinen en in de stationshal, er zijn veel instructies en er loopt voldoende NS-personeel rond met nodige informatie.

