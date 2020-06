Wie met de bus, trein, tram of andere vorm van openbaar vervoer wil reizen, moet vanaf maandag een mondkapje opzetten. Het kabinet hoopt hiermee de kans op besmettingen met het coronavirus laag te houden in een omgeving waar 1,5 meter afstand niet altijd mogelijk is.

“Het is een beetje benauwd”, vertelt een buschauffeur in Eindhoven aan Hart van Nederland. “Maar het went wel snel.” Voor bijna alle reizigers lijkt dit de ervaring te zijn. “De warmte blijft een beetje hangen, niet per se prettig”, vertelt een reiziger. “Het is een beetje benauwd, zodra het kan doe ik hem vlug af”, vertelt een andere reiziger.

Maar ondanks de warmte valt het mondkapje voor de meeste forenzen reuze mee. “Het is prima te doen, alleen een beetje benauwd. Vooral als je langer in de bus moet zitten”, vertelt een man terwijl hij een shaggie rolt. “Het zijn nu eenmaal de regels, dus daar moet je je aan houden”, vertelt een andere reiziger die snel haar mondkapje afzet. “Ik had ze van te voren al gekocht, maar was ze bijna vergeten mee te nemen. Wel even wennen dus.”

Bijna iedereen

Het nieuws van de verplichte mondkapjes lijkt iedereen maandagochtend ook goed bereikt te hebben. “Tot nu toe hebben alle mensen die bij mij de bus instappen een mondkapje op”, vertelt een buschauffeur. “Als ze dat niet hebben, spreek ik ze er wel op aan en officieel moet ik het doorgeven aan de centrale.”

Sommige reizigers laten weten dat mensen zonder mondkapje geweigerd worden in de trein of bus, maar niet iedereen is maandag zo streng op de nieuwe regels. Zo laat deze chauffeur weten geen “politieagentje” te gaan spelen. “Ik ga mensen niet de bus uitzetten, dan ga je de confrontatie aan en daar heb ik niet heel veel zin in.”