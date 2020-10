November gaat dit jaar 'uitzonderlijk warm' van start: 'Moeiteloos zonder jas naar buiten'

De herfst is in volle gang, maar daar lijkt de temperatuur zich vooralsnog niet veel van aan te trekken. Sterker nog, volgens Weer.nl kunnen we ons opmaken voor een prettig warme start van november.

Donderdag steekt er namelijk een warme zuidelijke wind op, die ervoor zorgt dat het kwik oploopt tot aangename waarden. Maandag, 2 november, zou het in een deel van het land zelfs ruim 20 graden kunnen worden. De enige voorwaarde is dat de zon een beetje meewerkt.

Aanvoer van warme lucht vanuit het zuiden van Europa, een straf windje en als het even kan ook zonneschijn vormen volgens de meteorologen van Weer.nl de perfecte cocktail voor warm weer laat in de herfst. “Aan die voorwaarden wordt de komende dagen enkele keren voldaan.”

Lees ook: Veel wind maar ook 22 graden: het wordt morgen bijzonder weer

Ideale combinatie

Aanstaande zaterdag plukken we daarvan mogelijk al de vruchten. De dag start bewolkt, in het noorden kan er nog een beetje regen vallen. Maar in de middag breekt de zon door en is daar, in combinatie met de aanvoer van warme lucht uit het zuiden, de ideale combinatie voor warm weer. Weer.nl noemt hoogstandjes van tussen de 16 en 18 graden. “Dit is weer waarin je moeiteloos zonder jas naar buiten kunt of lekker in de zon kunt zitten.”

Zondag liggen er meer storingen op de loer, die zorgen voor bewolking en her en der buien. Maandag zijn de vooruitzichten het gunstigst. Als het die dag opklaart in het zuidoosten van het land en er steekt een straffe zuidelijke tot zuidwestelijke wind op, dan zijn daar temperaturen tot 20 graden mogelijk. In Limburg kan het plaatselijk zelfs nog warmer worden.

Lees ook: Eerste vorst van deze herfst gemeten in Twente

Weer een record?

Normaal is het begin november een graad of 11 en daar zouden we dan rond 10 graden boven zitten. De hoogste temperatuur voor de eerste 10 dagen van november is op 1 november 2014 in Ell in Limburg gemeten. Het werd daar toen 22 graden. In Maastricht werd op dezelfde dag een maximumtemperatuur van 21,4 graden aangetekend. Of we daar nog in de buurt komen, hangt van de hoeveelheid zon op maandag af.