Burgemeester stelt noodverordening in voor wijk Heerlen, gezinnen moeten verhuizen na vergaande burenruzie

Burgemeester Roel Wever van Heerlen stelt donderdag een noodverordening in voor de wijk die al weken het toneel is van een escalerende burenruzie. Er geldt een samenscholingsverbod en de wijk Rennemig is verboden gebied voor iedereen die er niet thuishoort. De politie mag er preventief fouilleren.

De reden voor deze vergaande maatregelen is de “slepende burenruzie” tussen een Syrische gezin en de buurman. Dat laat Wever donderdagmiddag weten tijdens een persgesprek. Volgens de burgermeester escaleert de boel in de straat door ‘eenzijdige berichten op social media’. Door die berichten is het al sinds woensdagavond onrustig in de buurt. Hij noemt de ontstane situatie “onacceptabel”.

Het Syrische gezin is inmiddels ondergedoken in België. Wever wil dat beide ruziemakende gezinnen uit de wijk vertrekken. ”Beide gezinnen kunnen niet meer leven in hun eigen woonruimte, we zijn dan ook met man en macht op zoek naar vervangende woningen voor de twee gezinnen”, vertelt de burgervader verder.

Volgens advocaat Bolten was de woonstichting al bezig om het Syrische gezin uit de woning te zetten.

Filmpjes op Facebook

Op social media staan filmpjes waarop onder meer te zien is hoe een brandbom naar een woning wordt gegooid, een hond een kind aanvalt, er met stokken wordt geslagen en hoe iemand de deur van een woning intrapt en naar binnen gaat.

Volgens Wever laten berichten op social media een eenzijdig beeld zien. Wever zegt boos te zijn dat mensen voor waar houden wat ze op social media zien zonder te checken wat er écht achter zit. “Er is aan beide kanten veel meer aan de hand”, zegt hij. “Het conflict heeft niets te maken met de achtergrond van de gezinnen, maar met buren die het niet met elkaar kunnen vinden.”

Seksuele intimidatie

De politie heeft verontrustende ‘signalen uit de buurt gekregen’. De vader van het Syrische gezin zou zich schuldig hebben gemaakt aan seksuele intimidatie. Ook zou de zoon uit het gezin zich hebben vergrepen aan kinderen in de buurt. ”Die signalen horen wij, wij kijken daar uiteraard ook naar”, laat chef politie Bert Vermalien weten tegen Hart van Nederland. ”Daar kunnen we verder nog niets over vertellen, het is in onderzoek.”

De meldingen gaan trouwens over en weer, vertelt Vermalien verder. Zo hebben wij ook signalen en meldingen van binnengekregen dat de buren zich zouden hebben misdragen tegenover het Syrische gezin.

Eenzijdige beeldvorming

Politiechef Bert Vermalien veroordeelt ook de eenzijdige werking die volgens hem uitgaat van de “polariserende beelden” op social media. Ook donderdagmiddag was het onrustig in de wijk, zei hij. “Eenzijdige beeldvorming doet geen recht aan de situatie en hindert het oplossen ervan.”

Woensdagavond verzamelden zich tientallen jongeren uit meerdere delen van het land in de wijk. Nadat zij een post van de Facebookpagina van Muslim Rights Watch over het conflict zagen. Er verschenen oproepen om de buren ‘een lesje te leren’. Vervolgens werden vernielingen aangericht in een woning en bleef het onrustig op straat.

Officier van justitie Wim van de Ven zegt donderdagmiddag dat iedereen die opgespoord wordt ook zal worden vervolgd voor de misdragingen.

ANP/Redactie